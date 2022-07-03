أوكرانيا تجهّز خطة إعادة إعمار ضخمة.. رغم استمرار الحرب

تخطط أوكرانيا لطرح خطة هذا الأسبوع لإعادة إعمار البلاد والتي يمكن أن تحشد مئات المليارات، على الرغم من الُغُزو الروسي المستمر الذي دمر المدن، ودمر الاقتصاد وشرد الملايين.

سيتم تقديم الخطة، التي تتكون من حوالي 2000 صفحة، فِيْ مؤتمر سيعقد فِيْ الفترة من 4 إلَّى 5 يوليو فِيْ مدينة لوغانو السويسرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

سيتم تحديد قائمة واسعة من مشاريع البنية التحتية والأمن، والاستثمارات فِيْ المناخ والاقتصاد الرقمي، فضلاً عَنّْ تنويع موارد الطاقة.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الكتلة المكونة من 27 دولة، والتي اعترفت الشهر الماضي رسميًا بأوكرانيا كَمْرشح لعضويتها، ستساهم بالجزء الأكبر من إجمالي المساعدات المالية، والتي قد تتجاوز 500 مليار يورو (523 مليار دولار). على الرغم من التقديرات الأكبر من رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فِيْرنر هُوير، الذي قدر أن أوكرانيا ستحتاج إلَّى ما يصل إلَّى (1.1 تريليون دولار) من المساعدات الخارجية، لإصلاح الأضرار التي سببها الُغُزو الروسي.

تستكشف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفِيْذية للكتلة، خيارات التمويل التي تشمل المنح والقروض، على الرغم من ندرة التفاصيل والمسؤولين مترددون فِيْ تقديم تقديرات مع استمرار الحرب. أحد الاحتمالات هُو الاقتراض المشترك من الأسواق، على غرار وسيلة لجمع الأموال لصندوق التعافِيْ من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي.

فِيْ مؤتمر صحفِيْ فِيْ كييف يوم الجمعة، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلَّى خطة لوغانو بأنها “مسودة أولى، لأن الجهد سيكون صعبًا”.

تسلط المبالغ المتضمنة فِيْ أي إعادة إعمار الضوء أيضًا على الألم المالي الحاد لأوكرانيا، حيث يكافح صانعو السياسة فِيْ كييف للحفاظ على تشغيل الميزانية مع تجفِيْف تدفقات الإيرادات وزيادة الاعتماد على المانحين الدوليين. يستكشف المسؤولون الأوكرانيون إمكانية إعادة هِيْكلة الديون حيث تمتد خيارات التمويل فِيْ البلاد إلَّى أقصى حدودها.

كَمْا ستخضع خطة بهذا الحجم للتدقيق من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي التي تتخوف من إضافة ديون. تم بالفعل تعليق المساعدات الطارئة إلَّى كييف فِيْ مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات بين مسؤولي الكتلة وألمانيا حول تفاصيل الحزمة.