أوكرانيا تختار مدعياً عاماً جديداً لمكافحة الفساد

قال البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء إن أوكرانيا اختارت محققًا من ذوي الخبرة لرئاسة مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد وتنتظر موافقة المدعي العام فِيْ البلاد.

وأضاف فِيْ بيان أن لجنة المنافسة الخاصة اختارت أولكسندر كليمينكو فِيْ عملية استمرت عدة أشهر. عمل كليمينكو سابقًا فِيْ المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وهُو وكالة حكومية أخرى.

يعد التقدم فِيْ مكافحة الفساد، بما فِيْ ذلك تعيين مدع عام لمحاربته، أحد التزامات كييف طويلة الأجل تجاه شركائها الغربيين. استقال الرئيس السابق لمكتب المدعي العام لمكافحة الفساد منذ ما يقرب من عامين.

ازدادت حاجة كييف للدعم المالي والسياسي والعسكري بشكل حاد منذ غزت روسيا أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

وقال البيان “لم يتبق سوى خطوة واحدة قبل تعيينه. هذا القرار يجب أن يوقعه المدعي العام”.

ليس من الواضح مدى السرعة التي ستتمكن بها أوكرانيا من إكَمْال العملية لأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أوقف المدعي العام إيرينا فِيْنيديكتوفا من مهامها.

بشكل منفصل، أقال البرلمان الأوكراني رئيس جهاز الأمن الداخلي والمدعي العام الثلاثاء، بعد يومين من تعليق الرئيس زيلينسكي لهما بسبب فشله فِيْ القضاء على الجواسيس الروس.