أوكرانيا تخفض قيمة عملتها بنسبة 25% مقابل الدولار الأميركي

قام البنك المركزي الأوكراني بتخفِيْض قيمة العملة المحلية بنسبة 25٪ مقابل الدولار.

وكان “الوسط” الأوكراني قد أعلن فِيْ وقت سابق عَنّْ بيع 12.4 مليار دولار منذ بداية الصراع العسكري فِيْ 24 فبراير.

قال البنك المركزي الأوكراني فِيْ بيان إنه خفض سعر الصرف الرسمي من 29.25 هريفنيا للدولار إلَّى 36.57 هريفنيا مقابل الدولار من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأوكرانية ودعم الاستقرار الاقتصادي مع استمرار الحرب.

وأضاف فِيْ بيان أن “سعر الهريفنيا الجديد سيصبح دعامة للاقتصاد وسيضيف المرونة فِيْ ظروف عدم اليقين”.

وقال رئيس البنك كيريلو شيفتشينكو إن البنك المركزي “يواصل حماية استقرار سعر الصرف ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن فِيْ وضع سوق العملات”.

وأشار إلَّى أن جميع إجراءات الطوارئ التي اتخذت نتيجة الُغُزو ستلغى بمجرد انتهاء القتال.

وقال “فِيْ الوقت نفسه، نقوم الآن بتمكين الاقتصاد من النجاة من الحرب وسنساهم فِيْ تعافِيْه بشكل أسرع بعد انتصارنا”.

انهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية الحرب ومن المقرر أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 فِيْ المائة هذا العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي الصادرة فِيْ يونيو.

يوم الأربعاء، أعطت مجموعة من الدول الغربية الضوء الأخضر للسماح لأوكرانيا بتأجيل مدفوعات الفائدة على ديونها ودعت الدول الأخرى إلَّى القيام بذلك.