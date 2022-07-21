أوكرانيا تخفّض قيمة عملتها 25%.. كَمْ تساوي الـ”الهريفنا”

قام البنك المركزي الأوكراني بتخفِيْض قيمة العملة المحلية بنسبة 25٪ مقابل الدولار.

وقال البنك المركزي فِيْ بيان إن “هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين” و “يدعم استقرار الاقتصاد فِيْ ظل ظروف الحرب”.

تم تحديد سعر الصرف يوم الخميس عَنّْد 36.57 هريفنيا للدولار، مقارنة مع 29.25 هريفنيا السابقة للدولار، وهُو السعر الذي كان ساريًا منذ بداية الحرب الروسية فِيْ فبراير.

وكان “سنترال” الأوكراني قد أعلن فِيْ وقت سابق عَنّْ بيع 12.4 مليار دولار من احتياطي الذهب منذ بداية الصراع العسكري فِيْ 24 فبراير.