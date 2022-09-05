أوكرانيا ترسل أكبر قافلة سفن محملة بالحبوب حتى الآن

قالت أوكرانيا إنها أرسلت أكبر قافلة من سفن الحبوب حتى الآن بموجب اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة، بعد أن انطلقت 13 سفِيْنة من موانئها يوم الأحد محملة 282،500 طن من المنتجات الزراعية إلَّى الأسواق الخارجية.

تم تنزيل الشحنة المتجهة إلَّى ثماني دول فِيْ موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدني على البحر الأسود. كانت الموانئ محاصرة بالكامل من قبل الُغُزو الروسي حتى اتفاق 22 يوليو بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية فِيْ بيان على فِيْسبوك إن 86 سفِيْنة أبحرت منذ ذلك الحين من الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاقية، تحمل مليوني طن من المنتجات الزراعية إلَّى 19 دولة.

تم إبرام الصفقة بعد قطع وصول أوكرانيا إلَّى طريق التصدير الرئيسي عبر البحر الأسود عَنّْدما غزت روسيا موانئها وأغلقتها، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ إفريقيا والشرق الأوسط.

قال أولي أوستنكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، فِيْ يوليو / تموز، إن أوكرانيا تأمل فِيْ تصدير 60 مليون طن فِيْ غضون ثمانية إلَّى تسعة أشهر، وحذر من أن مثل هذه الصادرات قد تستغرق ما يصل إلَّى 24 شهرًا إذا لم تعمل الموانئ بشكل صحيح.