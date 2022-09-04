أوكرانيا ترسل أكبر قافلة من سفن الحبوب.. وجهتها إلَّى أين

غادرت أكبر قافلة من سفن الحبوب منذ رفع الحصار عَنّْ موانئها موانئ أوكرانيا، فِيْ اختراق كبير لأزمة الغذاء العالمية منذ اتفاقية اسطنبول.

قالت أوكرانيا إنها أرسلت أكبر قافلة سفن محملة بالحبوب منذ دخول صفقة الحبوب التي توسطت فِيْها الأمم المتحدة وتركيا حيز التنفِيْذ فِيْ 22 يوليو / تموز.

اليوم الأحد، غادرت 13 سفِيْنة موانئ أوكرانيا محملة 282،500 طن من المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية.

تم تنزيل الشحنة، التي ستنقل إلَّى ثماني دول، فِيْ موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود.

كانت هذه الموانئ تحت الحصار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حتى تم التوصل إلَّى اتفاق اسطنبول، لإنهاء هذا الحصار.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية فِيْ بيان على موقع “فِيْسبوك”، إن 86 سفِيْنة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب هذه الاتفاقية على متنها مليوني طن من المنتجات الزراعية إلَّى 19 دولة.

تم التوصل إلَّى الاتفاق بعد أن عجزت أوكرانيا عَنّْ استخدام طريق التصدير الرئيسي عبر البحر الأسود عَنّْدما اندلعت الحرب مع روسيا وأغلقت موانئها، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وخوفًا من نقص الإمدادات فِيْ إفريقيا والشرق الأوسط.

قال أولي أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فِيْ يوليو / تموز، إن أوكرانيا تأمل فِيْ تصدير 60 مليون طن من الحبوب فِيْ غضون ثمانية إلَّى تسعة أشهر، لكنه حذر من أن تصدير هذه الكَمْية قد يستغرق 24 شهرًا إذا لم تعمل الموانئ بشكل صحيح.

مستقبل أوكرانيا

تأمل أوكرانيا، المعروفة باسم سلة الخبز فِيْ أوروبا، فِيْ تصدير 20 مليون طن من الحبوب المحفوظة فِيْ الصوامع و 40 مليون طن من المحصول الجاري الآن.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فِيْ وقت سابق “نأمل أن تستمر هذه الاتفاقية – تصدير الحبوب – فِيْ المساعدة بسرعة على تقليص عجز الموازنة البالغ 5 مليارات دولار شهريًا”.

فِيْ الوقت نفسه، خفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفِيْتش تصنيف الديون السيادية لأوكرانيا إلَّى درجة واحدة فقط قبل أن تتخلف عَنّْ السداد.

جاء التصنيف الائتماني بعد الإعلان عَنّْ تعليق الديون الخارجية لأوكرانيا من دائنيها الدوليين يوم الأربعاء.

خفضت شركة Standard & Poor’s تصنيف ديونها الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية “CC / C” إلَّى “SD” (تقصير انتقائي).

وقالت الوكالة فِيْ بيان “بالنظر إلَّى الشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهِيْكلة وبمعاييرنا، فإننا نعتبر هذه الصفقة معادلة للتقصير”.

حصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين لتجميد سداد ديونها الخارجية المقدرة بعشرين مليار دولار لمدة عامين.

من جانبها، خفضت وكالة فِيْتش تصنيف الديون طويلة الأجل لأوكرانيا من “C” إلَّى “RD” (تقصير محدود).

ولم ترفق أي من الوكالتين مذكرتها بالآفاق التي تشير إلَّى قرار برفع أو خفض درجة الديون السيادية أو الإبقاء عليها دون تغيير فِيْ المستقبل.

تعتبر أوكرانيا متخلفة عَنّْ السداد عَنّْدما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها من البلدان أو المؤسسات المالية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي …) أو المستثمرين فِيْ الأسواق المالية.

التقصير الجزئي هُو عَنّْدما لا تدفع الدولة جزءًا من التزاماتها.

وافقت مجموعة من الدائنين الغربيين، بما فِيْ ذلك فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا، فِيْ 20 يوليو على تأجيل مدفوعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف. وحثت حاملي السندات الآخرين على فعل الشيء نفسه.

انهار الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا فِيْ 24 فبراير.

قد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45٪ هذا العام، وفقًا لآخر التقديرات التي نشرها البنك الدولي فِيْ يونيو.

وفقًا لحسابات أجرتها وكالة الأنباء المالية بلومبرج، فإن إجراءات تأخير سداد أوكرانيا لسنداتها قد تتيح توفِيْر ثلاثة مليارات دولار على مدى عامين.