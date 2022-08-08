أوكرانيا تسعى للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد وسط تناقص مواردها

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال يوم الاثنين إن أوكرانيا طلبت رسميًا برنامجًا جديدًا من صندوق النقد الدولي وتأمل فِيْ تلقي المساعدة بموجب البرنامج بين نوفمبر وديسمبر.

وقال فِيْ بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة “نتوقع تلقي مساعدة من صندوق النقد الدولي بالفعل بين نوفمبر وديسمبر من هذا العام.”

فِيْ يوليو / تموز، قال مفوض الحكومة الأوكرانية لإدارة الدين العام، يوري بوتسا، إن كييف كانت تتحدث إلَّى المؤسسات المالية الدولية الكبرى حول السبل المتاحة فِيْ المستقبل القريب.

جاءت تصريحات بوتسا بعد يوم من مطالبة أوكرانيا دائنيها الدوليين، بما فِيْ ذلك القوى الغربية وأكبر شركات الاستثمار فِيْ العالم، بتجميد المدفوعات لمدة عامين، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتضائلة على الحرب مع روسيا.