أكد أوليج أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أن تصدير 60 مليون طن من الحبوب قد يستغرق حوالي عامين إذا لم تعمل الموانئ فِيْ بلاده.

وفقًا للمستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، يمكن أن تكسب أوكرانيا 10 مليارات دولار من خلال بيع 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي.

يوجد فِيْ البلاد أيضًا 40 مليون طن من المحصول الجديد، مما يعَنّْي أن 60 مليون طن من الحبوب لا تزال محاصرة فِيْ أوكرانيا.

يقول المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إنه إذا لم يتم إغلاق الموانئ الأوكرانية، فِيْمكن لأوكرانيا نقل هذه الكَمْية المقدرة بـ 60 مليون طن من الحبوب فِيْ غضون 8 إلَّى 9 أشهر.