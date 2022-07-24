أوكرانيا تصدير مخزون الحبوب قد يستغرق “عامين” فِيْ حال عرقلة سير المواني

قال أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا يمكن أن تجني 10 مليارات دولار من خلال بيع 20 مليون طن من الحبوب المخزنة فِيْ الصوامع، بالإضافة إلَّى 40 مليون طن من المحصول الجديد.

وأشار المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إلَّى أنه فِيْ هذه الحالة، يمكن لأوكرانيا تصدير 60 مليون طن من الحبوب فِيْ غضون 8 إلَّى 9 أشهر.

وأضاف أن هجوم السبت فِيْ أوديسا يظهر أنه من غير المرجح أن ينجح ذلك، قائلا إن الأمر سيستغرق من 20 إلَّى 24 شهرا لتصدير 60 مليون طن من الحبوب إذا لم تعمل الموانئ.

واصلت أوكرانيا يوم الأحد جهُودها لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود، بعد هجوم صاروخي أثار الشكوك حول ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق يهدف إلَّى تخفِيْف نقص الغذاء العالمي الناجم عَنّْ الحرب.

تم الترحيب فِيْ وقت سابق باتفاق وقعته موسكو وكييف، تحت رعاية تركيا والأمم المتحدة، يسمح لسفن الحبوب بمغادرة موانئ أوكرانيا، باعتباره اختراقًا دبلوماسيًا من شأنه أن يساعد فِيْ كبح ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.