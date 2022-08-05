أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق حبوب البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى

دعت أوكرانيا إلَّى توسيع نطاق الحبوب عبر البحر الأسود لتشمل منتجات أخرى، مثل المعادن، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الجمعة.

وصرح نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا للصحيفة أن “هذا الاتفاق يتعلق بالخدمات اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود”.

“ما هُو الفرق بين الحبوب وخام الحديد” سأل نقلا عَنّْ رويترز.

سُمح لثلاث سفن تحمل ما مجموعه 58،041 طنًا من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية يوم الجمعة، حيث أجبر هجوم روسي قوات كييف على الانسحاب من الأراضي الواقعة فِيْ الشرق.

أبحرت أول سفِيْنة تحمل حبوبًا أوكرانية سمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب، من أوديسا يوم الاثنين متوجهة إلَّى لبنان بموجب اتفاق ممر آمن توسطت فِيْه تركيا والأمم المتحدة.