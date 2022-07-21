أوكرانيا تطلب تجميد ديونها لمدة عامين.. تبلغ 20 مليار دولار

طلبت أوكرانيا من دائنيها الدوليين، بما فِيْ ذلك القوى الغربية وأكبر شركات الاستثمار فِيْ العالم، القيام بذلك

فِيْ الوقت الذي تواجه فِيْه انخفاضًا فِيْ الناتج المحلي الإجمالي، يقدر أن يتراوح من 35٪ إلَّى 45٪ هذا العام فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي فِيْ فبراير، قالت وزارة المالية الأوكرانية إنها تأمل فِيْ التوصل إلَّى اتفاق لتأجيل مدفوعات ديونها، والتي تصل إلَّى ما يقرب من 20 مليار دولار بحلول التاسع من أغسطس المقبل.

وسيأتي التأخير، الذي سارعت به الحكومات الغربية وصناديق الإقراض الكبرى لأوكرانيا، فِيْ الوقت المناسب، حيث من المقرر سداد ديون بنحو 1.2 مليار دولار فِيْ بداية سبتمبر.

قدرت أوكرانيا أن تجميد مدفوعات الديون سيوفر لها حوالي 5 مليارات دولار خلال فترة التأخير.

وكانت شركة الغاز الأوكرانية المملوكة للدولة “نفتوجاز”، قد طلبت فِيْ وقت سابق من دائنيها الدوليين تأجيل سداد ديونها لمدة عامين، مما عزز التوقعات بأن الحكومة قد تفعل الشيء نفسه قريبًا.

وقالت الشركة إن الُغُزو الروسي جعلها تعاني من نقص فِيْ السيولة لأن العديد من عملائها غير قادرين الآن على دفع فواتيرهم.

وذكرت “نافتوجاز” فِيْ طلبها لتجميد المدفوعات أن الُغُزو الروسي المستمر أدى إلَّى “تدهُور اقتصادي وتجاري كبير فِيْ أوكرانيا”، وأن عدم قيام زبائنها بتسديد مدفوعاتهم “أثر سلباً على مركز السيولة لديها”.

تعتبر Naftogaz مصدرًا رئيسيًا للدخل لأوكرانيا، حيث ساهمت بنحو 17 ٪ من إجمالي إيرادات الميزانية العامة العام الماضي.