قال مبعوث أوكرانيا إلَّى الشرق الأوسط يوم الاثنين إن مسؤولين أوكرانيين يعملون على إطلاق سراح سفِيْنة محتجزة اشترتها الحكومة المصرية.

وأظهرت وثائق المحكَمْة التي اطلعت عليها رويترز أن طائرة إيماكريس 3 صودرت الشهر الماضي بناء على طلب المدعي العام الأوكراني فِيْ إطار تحقيق مع مالكها الروسي المزعوم.

وقال مكسيم صبح، المبعوث الأوكراني الخاص إلَّى الشرق، “نعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المسؤولة فِيْ أوكرانيا ومصر للسماح لهذه السفِيْنة بالإبحار والإقلاع فِيْ أسرع وقت ممكن، ونحن متفائلون بشأن هذه القضية”. الشرق، للصحفِيْين.

اشترت الهِيْئة العامة للسلع التموينية شحنة حوالي 60 ألف طن من القمح الأوكراني، فِيْ مناقِصَّة فِيْ ديسمبر كانون الأول لشحنها فِيْ فبراير، لكنها عالقة فِيْ ميناء تشورنومورسك منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

وكان من المتوقع أن تبحر السفِيْنة الشهر الماضي بعد أن توسطت الأمم المتحدة وتركيا فِيْ اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود، والتي توقفت منذ بداية الأزمة.

تم تسليم الشحنة من قبل شركة أولام التجارية إلَّى الهِيْئة المصرية العامة للسلع التموينية، بينما تم توفِيْر الشحنة من قبل شركة جي تي سي إس التجارية ومقرها دبي، والتي نفت امتلاكها للسفِيْنة فِيْ بيان لرويترز فِيْ 10 أغسطس.

وقالت الشركة “تم تأجير Emakris 3 من قبلنا لنقل شحنة القمح وفقا لشروط مناقِصَّة هِيْئة السلع التموينية … السفِيْنة ليست تابعة ولم تكن تابعة لشركة روسية”.

وفقًا لأمر المحكَمْة، فإن المالك المسجل للسفِيْنة هُو شركة جريتر بلوم المحدودة ومقرها دبي، لكن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن المالك الفعلي هُو شركة روسية.

ولم ترد الشركة، التي يقول المسؤولون الأوكرانيون إنها المالك الفعلي، على طلب للتعليق.

وعادة ما تكون مصر أكبر مستورد للقمح فِيْ العالم وتعتمد بشدة على شحنات قمح البحر الأسود التي أوقفها الُغُزو الروسي فِيْ 24 فبراير شباط لبرنامج الخبز المدعوم. وهِيْ تسعى الآن إلَّى تنويع إمداداتها من القمح، حيث اشترت أكثر من مليون طن فِيْ يوليو من خلال المناقصات والمشتريات المباشرة فِيْ محاولة لتعزيز احتياطياتها المحلية.

ولم ترد وزارة التموين المصرية على طلب للتعليق.