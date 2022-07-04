أوكرانيا تقدر تكلفة إعادة الإعمار و “العرب اليوم” على أموال أصدقاء بوتين

توقع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال يوم الاثنين أن تصل تكلفة إعادة بناء بلاده إلَّى 750 مليار دولار.

وشدد على ضرورة استخدام الأصول الروسية المصادرة لدفع تكلفة تعافِيْ البلاد.

وقال خلال “مؤتمر التعافِيْ الأوكراني” المنعقد فِيْ جنوب سويسرا إن تكلفة إعادة الإعمار “تقدر بـ 750 مليار دولار. ونعتقد أن المصدر الرئيسي للتعافِيْ يجب أن يكون أصول روسيا والأوليغارشية الروسية”.

من وقت لآخر، فِيْ الأوساط الأوروبية، هناك دراسة لخطة لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب التي بدأت فِيْ 24 فبراير.

وتشير التقارير إلَّى أن أحد مصادر تمويل هذه الخطة هُو مصادرة الأموال الروسية المجمدة فِيْ دول أوروبية.

تقدر أرصدة البنك المركزي الروسي المودعة لدى المؤسسات المالية الغربية بنحو 300 مليار يورو، وهِيْ الأموال التي قرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجميدها فِيْ البنوك الأمريكية والأوروبية.

فِيْ حال قرر الاتحاد مصادرة هذه الأصول، ستنتقل الملكية إلَّى البلدان الموجودة على أراضيها، وبعد ذلك سيتم تصفِيْتها وتخصيصها لمساعدة أوكرانيا والتعويض عَنّْ الأضرار التي تكبدتها.

وشملت قائمة العقوبات الأوروبية على روسيا أكثر من 1100 من كبار رجال الأعمال والأثرياء والبرلمانيين والمسؤولين فِيْ الكرملين المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذين جُمدت جميع أصولهم وممتلكاتهم فِيْ دول الاتحاد.