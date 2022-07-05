أوكرانيا تكشف عَنّْ احتياجاتها التمويلية الطارئة لهذا العام.. أكبر من تعهدات الحلفاء

قالت أوكرانيا إنها بحاجة إلَّى 60-65 مليار دولار هذا العام لتلبية متطلبات التمويل، وهُو ما يزيد عَنّْ …

يشمل المبلغ المطلوب على الفور ما يسمى بمساعدة الاستقرار المالي الكلي لتمويل ميزانية الطوارئ ومشاريع البنية التحتية اللوجستية.

الرقم، الذي لا يشمل الإنفاق على الدفاع والأمن، هُو جزء من مخطط أكبر لإعادة الإعمار طويل الأجل للبلاد، والذي يقدر بأكثر من 750 مليار دولار، وتم الكشف عَنّْه فِيْ مؤتمر فِيْ مدينة لوغانو السويسرية يوم الاثنين، بحسب بلومبرج. استعرضت العربية نت ذلك.

تتضمن خطة الإنعاش ثلاث مراحل تمتد خلال العقد المقبل، تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية الحيوية هذا العام، وترميم المباني والمساكن وغيرها من الممتلكات التي دمرت فِيْ القتال، وتعزيز الخدمات العامة، وأخيراً استخدام الاستثمار لإنشاء اقتصاد أوكراني حديث.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال فِيْ المؤتمر “فور انتهاء الحرب وانتصار أوكرانيا، نحتاج إلَّى تنفِيْذ آلاف مشاريع إعادة الإعمار”.

كان صندوق النقد الدولي قد قال فِيْ وقت سابق إن أوكرانيا تحتاج إلَّى حوالي 5 مليارات دولار شهريًا لتغطية الخدمات الأساسية والحفاظ على اقتصادها قائمًا.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن فجوة الميزانية الأوكرانية لهذا العام تبلغ حوالي 39 مليار دولار.

من غير الواضح كَيْفَ سيتمكن حلفاء أوكرانيا من تغطية هذا المستوى من الإنفاق، خاصة وأن عليهم التعامل بشكل متزايد مع ارتفاع التضخم فِيْ الداخل والتهديد بقطع روسيا لإمدادات الطاقة.

وقال قادة مجموعة السبع، فِيْ اجتماعهم فِيْ ألمانيا الأسبوع الماضي، إن دولهم تعهدت بتقديم دعم مالي واقتصادي يصل إلَّى 29.5 مليار دولار هذا العام.

اقترح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي 1 مليار دولار كإغاثة مالية قصيرة الأجل، حيث تواصل ألمانيا دعم حزمة أكبر بقيمة 9 مليارات يورو.

وستأتي أموال الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلَّى خط ائتمان سابق بقيمة 1.2 مليار يورو مُنح إلَّى كييف فِيْ وقت سابق من هذا العام.