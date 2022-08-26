أوكرانيا تكشف عَنّْ حجم صادراتها الزراعية.. مليون طن إلَّى 15 دولة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إن بلاده صدرت حتى الآن مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود بموجب اتفاقية الحبوب التي توسطت فِيْها تركيا والأمم المتحدة.

وأضاف زيلينسكي فِيْ خطاب مسائي أنه تم إرسال 44 سفِيْنة إلَّى 15 دولة.

وتابع “تم استلام 70 طلبية أخرى لتنزيل السفن، مؤكدا أن هدف كييف هُو تصدير ثلاثة ملايين طن شهريا”.

وشهدت مدينة اسطنبول فِيْ 27 تموز (يوليو) الماضي افتتاح مركز التنسيق لضمان سلامة شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

فِيْ 22 يوليو من نفس الشهر، أقيم حفل فِيْ اسطنبول تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حفل توقيع “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية. الموانئ “بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

تضمن الاتفاقية أمن صادرات الحبوب العالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلَّى العالم.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس 18 أغسطس / آب 2022، أن الأمم المتحدة “ستكثف” صادرات الحبوب الأوكرانية قبل بداية فصل الشتاء.

وشدد على أن صادرات الحبوب الأوكرانية أصبحت ضرورية للغاية لتزويد العديد من البلدان الأفريقية بالغذاء.

وقال جوتيريس فِيْ ختام اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان فِيْ لفِيْف غربي أوكرانيا “سنفعل كل ما فِيْ وسعَنّْا لتكثيف عملياتنا لمواجهة صعوبات الشتاء المقبل”.