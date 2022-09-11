أوكرانيا تنتقد ما وصفته بـ”الموقف السلبي” لصندوق النقد الدولي

ندد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، يوم السبت بـ “الموقف السلبي” لصندوق النقد الدولي، معربًا عَنّْ قلقه إزاء “التأخير” فِيْ ة الصندوق لطلب أوكرانيا للمساعدة.

وقال فِيْ منتدى يالطا للاستراتيجيات الأوروبية فِيْ كييف “نلاحظ موقفًا سلبيًا” من جانب صندوق النقد الدولي، على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتصرفان بطريقة “قيادية”.

طلبت أوكرانيا من صندوق النقد الدولي فِيْ آب / أغسطس برنامج مساعدات جديد لأنها تخاطر بحدوث انكَمْاش بنسبة تزيد عَنّْ 30٪ هذا العام.

وأضاف شميجال “نبذل قصارى جهدنا. أرسلنا لهم جميع الوثائق وندعو صندوق النقد الدولي لتكثيف نشاطه”.

من المفترض أن تكون مساعدة صندوق النقد الدولي جزءًا من جهد دولي أكبر، تقوده بشكل خاص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمساعدة أوكرانيا فِيْ التعامل مع عواقب الحرب.

وكجزء من هذه الجهُود، أعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر يوم الجمعة لتقديم 5 مليارات يورو إضافِيْة كَمْساعدات فِيْ شكل قرض إلَّى كييف، التي تأمل فِيْ توفِيْر الأموال قبل نهاية الشهر.

وقال شميغال إنه من المقرر أيضًا أن يمنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا منحة بقيمة 3 مليارات دولار فِيْ أكتوبر.

يجب أن تصل المساعدات الغربية الموعودة لأوكرانيا على المدى القصير إلَّى 39 مليار يورو. وقال دبلوماسي أوروبي إن هذا المبلغ يبدو غير كاف إلَّى حد كبير، حيث تم حسابه على افتراض أن الُغُزو الروسي سينتهِيْ فِيْ أغسطس. كَمْا أنه لا يأخذ فِيْ الاعتبار الاحتياجات الهائلة لإعادة إعمار البلاد.

وقدر البنك الدولي، الجمعة، التكلفة “الحالية” لعملية إعادة الإعمار بنحو 349 مليار يورو، معتبرا أنها “ستزداد فِيْ الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب”.