أوكرانيا تواصل جهُودها لاستئناف صادرات الحبوب رغم قصف أوديسا

واصلت أوكرانيا يوم الأحد جهُودها لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود بعد هجوم صاروخي أثار الشكوك حول ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق يهدف إلَّى التخفِيْف من نقص الغذاء العالمي الناجم عَنّْ الحرب.

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات على أوديسا ووصفها بـ “البربرية” الصارخة التي تثبت أنه لا يمكن الوثوق بموسكو لتنفِيْذ اتفاق الجمعة الذي توسطت فِيْه تركيا والأمم المتحدة.

لكن وزيرا بالحكومة قال إن امرأة كانت جارية، ونقلت المحطة التلفزيونية الأوكرانية الرسمية سوسبيلين عَنّْ الجيش الأوكراني قوله إن الصواريخ لم تتسبب فِيْ أضرار كبيرة للميناء.

تم الترحيب بالاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف باعتباره اختراقًا دبلوماسيًا من شأنه أن يساعد فِيْ كبح ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، لكن مع دخول الحرب شهرها السادس يوم الأحد، لم يكن هناك ما يشير إلَّى انحسار القتال.

ورغم أن ساحة المعركة الرئيسية كانت فِيْ منطقة دونباس الشرقية، قال زيلينسكي فِيْ شريط فِيْديو تم بثه فِيْ ساعة متأخرة من مساء السبت، إن القوات الأوكرانية تدخل “خطوة بخطوة” منطقة خيرسون المحتلة فِيْ شرق البحر الأسود.

وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بشدة تفجير أوديسا. وقال مسؤولو الأمم المتحدة يوم الجمعة إنهم يأملون فِيْ أن يدخل الاتفاق حيز التنفِيْذ فِيْ غضون أسابيع قليلة.

وأظهرت لقطات فِيْديو نشرها الجيش الأوكراني رجال الإطفاء وهم يكافحون حريقًا فِيْ قارب مجهُول. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة المقطع أو تاريخ تصويره.

قال وزير الدفاع التركي يوم السبت إن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو “لا علاقة لها” بالهجمات على ميناء أوديسا الأوكراني. ولم يتضمن بيان وزارة الدفاع الروسية ولا الإحاطة العسكرية المسائية اليوم بشأن تطورات الحرب أي إشارة إلَّى قصف أوديسا. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وذكرت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية أن صاروخين روسيين من طراز كاليبر أصاب منطقة بها محطة ضخ فِيْ ميناء أوديسا وأن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين آخرين. وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، إن صواريخ كروز أُطلقت من سفن حربية فِيْ البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ونقلت قناة سوسبيلين التلفزيونية فِيْ وقت لاحق عَنّْ ناتاليا هُومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا قولها إن منطقة تخزين الحبوب بالميناء لم تتعرض للقصف.

وقال مكسيم مارشينكو حاكَمْ منطقة أوديسا “للأسف هناك جرحى. البنية التحتية للميناء تضررت.”

لكن أولكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية، قال على فِيْسبوك “نواصل الاستعدادات الفنية لاستئناف تصدير المنتجات الزراعية من موانئنا”.

يبدو أن قصف أوديسا ينتهك شروط اتفاق الجمعة، الذي سيسمح بالمرور الآمن من وإلَّى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين.

تعهد زيلينسكي ببذل كل ما فِيْ وسعه للحصول على أنظمة دفاع جوي قادرة على إسقاط صواريخ مثل تلك التي قصفت أوديسا.

أدى الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية فِيْ البحر الأسود، منذ غزو موسكو لجارتها فِيْ 24 فبراير، إلَّى ترك عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب فِيْ صوامع وتقطع السبل بالعديد من السفن.

كَمْا أدى إلَّى تفاقم الاختناقات فِيْ سلاسل التوريد العالمية. مع العقوبات الغربية الشاملة، تصاعدت وتيرة التضخم فِيْ أسعار الغذاء والطاقة فِيْ جميع أنحاء العالم.

تعتبر روسيا وأوكرانيا موردي القمح العالميين الرئيسيين، وقد أدت الحرب إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، دفعت أزمة الغذاء العالمية ما يقرب من 47 مليون شخص إلَّى “جوع حاد”.

وتنفِيْ موسكو مسؤوليتها عَنّْ أزمة الغذاء وتلقي باللوم على العقوبات الغربية فِيْ تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وأوكرانيا مسؤولة عَنّْ مناجم الطرق المؤدية إلَّى موانئها.

وقال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين فِيْ بيان “هذا الهجوم يلقي بظلال من الشك على مصداقية التزام روسيا باتفاق الامس.”

واضاف ان “روسيا تتحمل مسؤولية تعميق ازمة الغذاء العالمية وعليها ان توقف عدوانها”.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن الأمين العام “يدين بشكل قاطع” الهجمات، مضيفا أن الاتفاق يجب أن ينفذ بالكامل.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار فِيْ بيان “خلال اتصالاتنا مع روسيا، أخبرنا الروس أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وتفصيل”.

وأضاف “حَقيْقَة أن مثل هذا الحادث وقع مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرمناه بالأمس هُو أمر يثير قلقنا حقا”.

قامت أوكرانيا بتعدين المياه بالقرب من موانئها كجزء من دفاعاتها الحربية، لكن بموجب الاتفاق، سيوجه الطيارون السفن على طول الممرات الآمنة فِيْ مياهها الإقليمية.

وسيقوم مركز تنسيق مشترك، يضم أعضاء من الأطراف الأربعة للاتفاقية، بمراقبة السفن العابرة من البحر الأسود إلَّى مضيق البوسفور فِيْ تركيا ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى الأسواق العالمية.