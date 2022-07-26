أوكرانيا صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلَّى 3.5 مليون طن شهرياً

قال النائب الأول لوزير الزراعة فِيْ أوكرانيا أن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلَّى 3.5 مليون طن شهريًا فِيْ المستقبل القريب بفضل

وقال تاراس فِيْسوتسكي للتلفزيون الأوكراني إن حجم صادرات الحبوب سيزداد تدريجياً كل شهر، بدءًا من حوالي 1.5 مليون طن فِيْ أغسطس.

تهدف الاتفاقية، التي وقعتها روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، إلَّى إعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب.

الاتفاقية سارية لمدة 120 يومًا وتستهدف تصدير 5 ملايين طن شهريًا.

تهدف الاتفاقية إلَّى المساعدة فِيْ تجنب المجاعة عَنّْ طريق ضخ المزيد من القمح وزيت عباد الشمس والأسمدة وغيرها من المنتجات فِيْ الأسواق العالمية، بما فِيْ ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية بأسعار رخيصة جزئيًا.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إن حوالي 37 مليون شخص وصلوا إلَّى مرحلة “الجوع الشديد” بسبب تداعيات الحرب.