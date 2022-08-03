أوكساچون تطلق برنامجين لدعم المبتكرين السعوديين وأصحاب الأفكار الرائدة

أعلنت مدينة نيوم الصناعية “أوكساغون” اليوم إطلاق النسخة الأولى من “Oxagon Hackathon” بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومسرّع “Blossom” المتخصص في تعزيز الاندماج في ريادة الأعمال.

ويهدف الهاكاثون، الذي سيقام في الرياض في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بمشاركة جامعات سعودية حكومية وخاصة، إلى النهوض بمنظومة التعاون المشترك في مجتمع الشركات الناشئة في المملكة، وتقديم الدعم الشامل للموهوبين والموهوبين. في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتصنيع وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ميدانية، حيث سيركز “Oxagon Hackathon” على أربعة مجالات تمثل طموحات نيوم الصناعية التكنولوجيا في خدمة الابتكار لتطوير حلول لمواجهة التحديات ندرة المياه، وحلول الطاقة المتجددة، وابتكارات الهيدروجين والوقود الكهربائي الخضراء، مما يعكس التزام المملكة باستكشاف بدائل للطاقة النظيفة.

برنامج مكثف

في وقت لاحق من هذا العام، سيتبع الهاكاثون برنامج “Oxagon Accelerator”، وهو برنامج مكثف مدته 12 أسبوعًا مصمم لتزويد مؤسسي الشركات الناشئة في المراحل المبكرة بالمعرفة والخبرة والموارد وتوفير شبكة من العلاقات لدعمهم وتمكينهم من القيام بذلك. تأسيس شركاتهم. استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين والممولين، قال فيشال وانشو، الرئيس التنفيذي لشركة Oxagon ومدير قطاع التصنيع في نيوم، إن جذب وتطوير المواهب السعودية لقيادة الابتكار في مختلف المجالات هو أولوية في نيوم، وهو ما ينعكس في الشراكة مع وزارة التعليم. ومسرع “بلوسوم” للتعليم دور أساسي في بناء الجيل القادم من رواد وقادة المستقبل، وفي تنمية المواهب الوطنية للمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي وفق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مدينة نيوم الصناعية “أوكساجون” ستوفر للمشاركين من الجامعات السعودية، العامة والخاصة، الفرصة لتنفيذ أفكارهم المبتكرة وتطوير الحلول المستدامة التي تشكل مستقبل الصناعات داخل المملكة وخارجها. وأشار إلى أن نيوم سيكون لها تأثير كبير على البرنامج الذي يهدف إلى تنمية المواهب في نظام التعليم، بالإضافة إلى المتقدمين من الجامعات السعودية، مبينًا أنه يمكن لرواد الأعمال والمبتكرين في المملكة التقدم للمشاركة في “هاكاثون – ومسرع أوكسجون”. “، ولديهم الفرصة لتحويل أفكارهم المبتكرة والحلول القابلة للتطبيق إلى شركات ناشئة.

مبادرة الهاكاثون وبرنامج التسريع

وأوضحت المديرة التنفيذية لمسرّع الأعمال “بلوسوم”، إيمان عبد الشكور، أن ما يميز المبادرة عن الهاكاثون وبرنامج التسريع اللاحق هو تركيزها على دعم المبتكرين داخل المملكة، مضيفة أنه برنامج طموح وكامل. يمثل فرصة مهمة لجميع المبدعين من جميع الفئات والثقافات والقدرات الذين واجهوا تحديات المشاركة في هذه الأنواع من البرامج للانضمام إلى هذه المبادرة. ستوفر Oxagon للمشاركين في Hackathon فرصة للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم. النوعية، بما في ذلك البيانات الضخمة . التحليلات، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، وعلوم المواد، وتكنولوجيا النانو، والروبوتات، والمركبات. ستتضمن أنشطة “Hackathon Oxagon” ساعات عمل مكثفة، تحت إشراف وتوجيه خبراء متخصصين يقدمون للمشاركين المعرفة اللازمة لتنفيذ أفكارهم في جميع المراحل والخطوات مسرع Oxagon، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، لتقديم مفاهيمهم في وقت لاحق، بينما سيوفر البرنامج الوصول إلى القادة والخبراء والمستثمرين. الإمكانات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.