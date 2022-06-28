أولويات البنك الدولي باليمن.. دعم الغذاء والطاقة ومقر في عدن

توجت مناقشات الحكومة اليمنية والبنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن باتفاقيات مهمة لتوفير الموارد المالية لقطاعي الأمن الغذائي والطاقة.

وصل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك، ميرزا ​​حسن، إلى عدن اليوم الاثنين، وأجرى محادثات منفصلة مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. واللواء عيدروس الزبيدي ورئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك.

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها وفد رفيع المستوى من البنك الدولي اليمن منذ قصف مليشيا الحوثي للحرب أواخر عام 2014، ويأتي ذلك في ظل ظروف صعبة أبرزها ؛ الآثار العالمية الخاصة للأمن الغذائي.

وقال عبد الملك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليمني والمدير التنفيذي للبنك الدولي، إن المناقشات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية “جاءت بتوافق هام، بما في ذلك التأكيد على تعزيز التواجد الميداني للبنك. في العاصمة المؤقتة في المرحلة التالية لتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية “.

كما توجت بـ “توافق على دعم وتعزيز قدرات الدولة اليمنية وحكومتها ومؤسساتها لتحقيق الاستقرار والتعافي”، بحسب رئيس الوزراء اليمني.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى نقاط مشتركة مع البنك الدولي لإطلاق المرحلة التالية نحو العمل والتركيز على موازنة الاستجابة الطارئة للاستدامة مع مشروعات التنمية وتمويل القطاعات الإنتاجية والثروة السمكية والزراعة.

كما تم التوصل إلى تفعيل الرقابة على المنظمات الدولية، وتحديداً تلك التي تعمل على المشاريع الممولة من البنك الدولي، لدعم القطاع الخاص بشكل كبير، والتخطيط لمواجهة أزمة الأمن الغذائي من خلال التسهيلات التجارية التي تضمن استيراد المواد الغذائية. السلع الى اليمن.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني أهمية مساهمة البنك الدولي في الحفاظ على القدرات داخل المؤسسات الحكومية، ووجود مؤسسة التمويل للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، كهدف أساسي خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المباحثات تحديات وعدد من الملفات والقضايا المهمة المتعلقة بقطاعي الأمن الغذائي والطاقة، وضرورة التحول إلى التنمية في اليمن الذي يواجه معاناة كبيرة في أعقاب الحرب ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحسب ما أفاد. معين عبدالملك.

وأشاد بالأمل في أن يسير اليمنيون جميعا لإصلاح ما دمرته الحرب، خاصة في ظل الهدنة الدولية والتحولات السياسية وإعلان مجلس القيادة الرئاسي.

وتحدث رئيس الوزراء اليمني خلال المؤتمر الصحفي عن التحدي الكبير الذي يواجه اليمن واليمنيون في الوقت الحاضر والمتمثل في أسعار المواد الغذائية وتأثير التضخم على القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن التحسن الطفيف الذي تحقق مع الزيادة البسيطة في الإيرادات وتحسن أداء المالية العامة والإصلاحات الحكومية، لا يشعر به المواطن بسبب التضخم العالمي، لأن الزيادة في أسعار الوقود العالمية كبيرة جدا.، وبالتالي تأثرت العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة ومصايد الأسماك والتعليم وغيرها من القطاعات.

وأشاد بالتجربة الفريدة للبنك الدولي في اليمن، لا سيما أن البنك كان شريكا رئيسيا واستراتيجيا لليمن منذ الستينيات، وهو شريك في بناء مؤسسات فاعلة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة. وغيرها، وتمكن من تنفيذ مشاريع بمئات الملايين من الدولارات.

وأشار إلى أن محفظة البنك الدولي في اليمن، الممولة من مؤسسة التمويل الدولية، بلغت في الأشهر الـ 18 الماضية أكثر من مليار دولار، وتغطي العديد من القطاعات، منها الصحة والتعليم والتحويلات النقدية الطارئة وغيرها.

وفي هذا السياق استعرض المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا ​​حسن أولويات اليمن وتضاعفها مع الأزمة العالمية.

وشدد على أهمية الموازنة بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لبناء اليمن على أساس متين ومؤسسات قوية في المرحلة المقبلة. كما شدد على الاهتمام بقطاعي الأمن الغذائي والطاقة وفتح الاستثمارات وجلب الموارد المالية للقطاعات الثلاثة.

مكتب البنك الدولي في عدن

فيما عبر “حسن” عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على أبرز الأولويات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من البنك الدولي، أكد أن إدارة البنك تسعى إلى أن يكون لها تمثيل في عدن بأسرع ما يمكن. المستطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المؤتمر الصحفي عن عدم تخلي البنك الدولي عن اليمن وشعبه.

وأكد استمرار دعم البنك الدولي بافتتاح مكتب في عدن لتعميق التعاون والاستجابة لاحتياجات اليمن من خلال تنفيذ عدة برامج مزدوجة للإغاثة والتنمية.