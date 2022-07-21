أول ارتفاع أسبوعي للبورصة المصرية منذ 45 يوما.. “إيسترن كومباني” الخاسر الوحيد

مع اختتام جلسات الأسبوع، سجلت البورصة المصرية، اليوم الخميس، أول زيادة أسبوعية لها منذ حوالي 45 يومًا، وكان الخاسر الوحيد هُو سهم الشرقية.

سجلت البورصة المصرية، اليوم الخميس، أول زيادة أسبوعية منذ نحو شهر ونصف، بعد أن أنهت الأسبوع بارتفاع نسبته 0.6٪ مقارنة بالإغلاق الأسبوعي الماضي، والذي تزامن مع الإعلان عَنّْ مقترحات جديدة مخطط لها.

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرائد تعاملات الأسبوع عَنّْد 9289.81 نقطة مقابل 8764.25 نقطة فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ السابع من يوليو.

وكانت البورصة مغلقة طوال الأسبوع الماضي بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

سجل المؤشر، اليوم الخميس، ارتفاعا للجلسة السابعة على التوالي، مرتفعا بنسبة 0.02٪ عَنّْ مستوى 9112.72 الذي أغلقه يوم الأربعاء، بحسب رويترز.

وسجلت جميع الأسْهُمْ المدرجة فِيْ المؤشر تقريبا مكاسب، وكان الخاسر الوحيد سهم الشرقية للتبغ، فِيْما أقفل سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير دون تغيير.

وكان أكبر الرابحين سهم شركة ابن سينا ​​فارما للأدوية الذي قفز 10.89٪، تلاه سهم شركة القلعة بارتفاع 9.84٪، ثم سهم المجموعة المالية هِيْرميس الذي ارتفع بنسبة 6.75٪.

قال مجلس الوزراء المصري فِيْ بيان، أمس الأربعاء، إنه وافق على تأهِيْل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية لمشروعات الإنتاج “آسفِيْ”، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فِيْ. التحضير للإدراج فِيْ البورصة.

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعا لمتابعة برنامج الطرح الحكومي بالبورصة، أشار فِيْه إلَّى توجه الحكومة لزيادة المعروض من الشركات المدرجة أوراقها المالية، واستعرض برنامج طرح عدد من الأسْهُمْ. من الشركات المملوكة للدولة أو المشاركة فِيْ عدد من القطاعات، وأبرزها قطاع الأعمال العام. وقطاعات البترول والنقل والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات.