أول الغيث فِيْ جيبوتي.. العراق يصدر شحنة من الغاز المسال

فِيْ خطوة هِيْ الأولى من نوعها، أعلنت شركة غاز البصرة عَنّْ تصدير شحنة من الغاز السائل “شبه المبرد” عبر ميناء أم قصر.

بدأ العراق تصدير الغاز السائل منذ بداية عام 2016، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي فِيْما يعرف بغاز البترول المسال الذي يستخدم لأغراض الطهِيْ.

وكشف حسام البطاط المدير الإعلامي لشركة غاز البصرة، فِيْ تصريحات للعين الإخبارية، عَنّْ تفاصيل هذه التطورات وانعكاساتها المستقبلية على واقع إنتاج الغاز وإمكانيات تعزيز تلك القدرات بقدرة تصديرية أكبر.

وأوضح البطاط أن “شركة غاز البصرة تمكنت من تصدير الشحنة الأولى من الغاز المسال” شبه المبرد “الذي تبلغ درجة حرارته 4 درجات مئوية، بعد تزويد الموانئ فِيْ ميناء أم قصر بوحدات التبريد اللازمة لاستخدامها. فِيْ عمليات التصدير.

وأشار البطاط إلَّى أنه “فِيْ السابق كانت الشركة تقوم بتصدير الغاز المسال بدرجات حرارة طبيعية لمدة 6 سنوات عَنّْد درجات الحرارة الطبيعية دون أي عمليات تبريد”، مشيرا إلَّى أن “تصدير غاز البترول المسال نصف المبرد يسمح بتنزيل كَمْيات أكبر على متن الناقلات. لمسافات أطول للوصول إلَّى بلدان أخرى “.

وأكد البطاط أن الشركة تعتزم مضاعفة الكَمْيات المصدرة فِيْ شحنة واحدة فِيْ المستقبل، بما يضمن دخول الغاز العراقي إلَّى العديد من الأسواق العالمية التي تتعامل حصريا مع شحنات الغاز شبه المبرد.

وتوقع البطاط أن “تصل الإيرادات المالية من تصدير الغاز المسال أو المكثفات إلَّى 200 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

وتدير شركة غاز البصرة، التي تأسست عام 2013، ثلاثة حقول نفطية وفق جولة التراخيص الأولى، وهِيْ حقلا الزبير والرميلة فِيْ جزأيه الجنوبي والشمالي، وحقل غرب القرنة رقم واحد، وجميعها فِيْ جنوب البلاد.

تتعامل شركة البصرة مع الغاز المصاحب لاستخراج النفط فِيْ تلك الحقول، وإنتاج ثلاثة أنواع من مشتقاته وهِيْ الغاز الجاف الذي يتم توريده لمحطات توليد الكهرباء فِيْ البلاد والغاز المسال والمكثفات.

وتوفر شركة غاز البصرة نحو 80٪ من احتياجات العراق من غاز الطهِيْ، فِيْما توفر باقي الشركات العاملة فِيْ ذلك القطاع الجانب الآخر، مما عزز من احتمالات تصدير الغاز المسال.

وفِيْما يتعلق بتزويد محطات الكهرباء، تساهم شركة غاز البصرة فِيْ إمداد غاز جاف يكفِيْ لتوليد 3.5 جيجاوات ويساهم فِيْ إنارة أكثر من ثلاثة ملايين منزل عراقي.

وتتجه معظم صادرات العراق من الغاز المسال إلَّى الدول الأفريقية ودول شرق آسيا، فِيْما تجري الاستعدادات والاستعدادات لتوسيع حجم الصادرات إلَّى الدول الأخرى من خلال الوصول فِيْ المستقبل إلَّى إمكانات إنتاج “الغاز المبرد”، بحسب البطاط.

وبخصوص كَمْيات الغاز شبه المبرد التي تم تصديرها، أوضح مساعد مدير عام شركة غاز البصرة كاظم الأسدي، للعين الأخبار، أن “الشحنة التي تم تصديرها بلغت 9300 طن من المواد شبه المسيلة”. الغاز المبرد، وتم تسويق الشحنة إلَّى شرق إفريقيا وتحديداً جيبوتي.

وأشار الأسدي إلَّى أنه “ستكون هناك شحنات أخرى خلال العام، والتنسيق جاري بشأنها تجارياً، مع مراعاة معدلات الإنتاج الحالية وسد احتياجات البلاد كأولوية لإنتاج الشركة”، مضيفاً “هناك شحنات أخرى خلال شهر سبتمبر المقبل وهذا يعتمد على استقرار معدلات الإنتاج مقارنة بالطلب والاستهلاك المحلي.

ويضيف “يتواصل التصدير بشحنات صغيرة تبلغ 5000 طن، وخلال شهر تموز الماضي، بثلاث شحنات، بمتوسط ​​15 ألف طن”.

وبشأن منافذ التصدير الخاصة أشار الأسدي إلَّى أن “فِيْ الحَقيْقَة غاز البصرة لا يصدر الغاز المسال وباقي المنتجات عبر ميناء أم قصر التابع للشركة العامة للموانئ حيث لدينا ميناء متخصص لذلك”. يتكون الغرض من ثلاثة أرصفة وتقع على قناة خور الزبير المملوكة للشركة والعمل على تطويرها من خلال إضافة الرصيف الثالث ووحدات تبريد الغاز المسال (تبريد جزئي) وحالياً أعمال إعادة تأهِيْل للثاني. الرصيف قيد التنفِيْذ، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه فِيْ غضون عامين “.

وإذا كان التصدير عَنّْد الطلب، يوضح الأسدي، “هذا حسب معدلات إنتاج الغاز المسال، والأولوية هِيْ تلبية حاجة البلاد ثم التصدير، حيث أن غاز البصرة يجهز البلاد بشكل أساسي لتغطية معظم مناطق العراق. الاحتياجات المحلية ومن خلال ميزانية الإنتاج يتم تصدير الفائض إلَّى السوق العالمية “.

وحول آلية التصدير المركزية أكد مساعد مدير شركة غاز البصرة أن “هناك آلية لإبرام العقود مع الشركات التي تقوم بتسويق ونقل الغاز المسال، وشركة التسويق سومو جزء أساسي منها”.

الشركة الوطنية لتسويق النفط (سومو) تتولى تصدير النفط الخام العراقي.

يمتلك العراق ثروة ضخمة من الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام والغاز الحر. ويحتل العراق المرتبة العاشرة عالميا باحتياطيات تقدر بنحو 137 تريليون قدم مكعب.

ولا يزال العراق يستورد الغاز من إيران، عبر خطي أنابيب، بمعدل نحو 20 مليون قدم مكعب فِيْ اليوم، لتشغيل محطات توليد الكهرباء فِيْ البلاد.

يبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي حوالي 2.7 مليار قدم مكعب، بينما تبلغ حاجة البلاد حوالي 70 مليون قدم مكعب فِيْ اليوم.

وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، فِيْ كلمة خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عقدت فِيْ العاصمة القطرية الدوحة، فِيْ شباط الماضي، إن العراق مستمر فِيْ تعزيز قدراته على الاستثمار الحر. والغاز الطبيعي المصاحب (النفط) فِيْ حقولها، بما فِيْ ذلك زيادة قدرتها على تصدير غاز البترول المسال، وتسريع برامج استبدال الغاز كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلاً من الوقود السائل.