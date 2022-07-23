أول انكَمْاش للنشاط الاقتصادي فِيْ منطقة اليورو منذ أكثر من عامين

انكَمْش فِيْ يوليو، مع انخفاض حاد فِيْ التصنيع وارتفاع الأسعار الذي بدأ فِيْ إبطاء فورة إنفاق المستهلكين بعد إغلاق فِيْروس كورونا.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات من 52 نقطة فِيْ يونيو إلَّى 49.4 نقطة فِيْ يوليو، مع العلم أن أي مستوى أقل من 50 نقطة يشير إلَّى انكَمْاش.

باستثناء فترة الوباء، كان الانكَمْاش فِيْ النشاط الاقتصادي فِيْ يوليو هُو الأول منذ عام 2013.

وخفض الاتحاد الأوروبي، فِيْ وقت سابق من الشهر الجاري، توقعاته لنمو منطقة اليورو إلَّى 2.6٪ هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم فِيْ منطقة اليورو إلَّى 7.6٪ فِيْ 2022.

أظهرت التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية أن الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا تفسد جهُود التعافِيْ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فِيْ المستقبل المنظور مع نمو سنوي منخفض وتضخم قياسي.

وتشير أرقام الصيف لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلَّى أن معدل التضخم بلغ 7.6٪ هذا العام، بزيادة كبيرة عَنّْ التوقعات السابقة البالغة 6.1٪. فِيْ الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.6٪ عَنّْ العام السابق.