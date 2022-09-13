أول بطلة خارقة إسرائيلية تثير غضب عشاق مارفل.. ما علاقة مجزرة صبرا وشاتيلا

أعلن معرض D23 Expo مؤخرًا أن فِيْلم Marvel القادم Captain America New World Order سيشهد الظهُور الأول للبطل الإسرائيلي الخارق صبرا.

وفور الإعلان عَنّْ هذه المعلومة، اندلعت موجة انتقادات واسعة من جمهُور مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة العرب.

وفِيْ التفاصيل، كشفت Marvel Studios عَنّْ الشخصية الجديدة فِيْ فِيْلمها القادم خلال مهرجان أنهايم، لوس أنجلوس، السبت الماضي.

وقالت مارفل إن شخصية الفتاة ستقدمها الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس التي حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها فِيْ مسلسل Unorthodox الذي أشرفت عليه منصة Netflix.

ما علاقة صبرا وشاتيلا

وعلى الرغم من أن اسم “صبرا” بالعبرية يعَنّْي اليهُودي المولود فِيْ إسرائيل، إلا أن الاسم شكّل حساسًا لدى بعض المراقبين العرب، إذ ربطوه بمجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت عام 1982 فِيْ مخيمات صبرا للاجئين الفلسطينيين. شاتيلا. فِيْ لبنان، التي أودت بحياة حوالي 3500 شخص على يد الجيش الإسرائيلي.

على موقع تويتر، ناقش أحد المستخدمين أصل كلمة “صبرا” وكتب “يبدو أن” صبرا “مصطلح يستخدم للإشارة إلَّى اليهُود الذين ولدوا فِيْ فلسطين التاريخية (صححوني إذا كنت مخطئًا). وهُو أيضا اسم الحي فِيْ بيروت الذي قتلت فِيْه القوات الإسرائيلية آلاف اللاجئين الفلسطينيين فِيْ مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 “.

وأضاف آخر “هل يستطيع أحد أن يشرح لي سبب استمرارهم فِيْ استخدام اسم صبرا أول ما يتذكره كل فلسطيني عَنّْدما يقرأ أو يستمع إلَّى “صبرا” هُو مذبحة صبرا وشاتيلا، تبدو معقدة “.

من ناحية أخرى، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ غضبهم واستيائهم من إدراج “مارفل” لبطل خارق إسرائيلي، بغض النظر عَنّْ اسم الشخصية، حيث كتب أحدهم “البطل الإسرائيلي الخارق صبرا فِيْ مارفل، لديه خارق للطبيعة السلطة لهدم منازل الفلسطينيين “.

جدير بالذكر أنه من المقرر عرض الفِيْلم الجديد فِيْ مايو 2024.

قِصَّة صبرا الشخصية

وفقًا لمجلة Marvel المصورة، فإن صبرا هِيْ أول بطلة خارقة تنضم إلَّى الموساد الإسرائيلي، حيث تدربت داخل كيبوتس (مستوطنة زراعية وعسكرية سرية) لمساعدتها على استخدام قوتها الخارقة.

البطلة “صبرا” فقدت ابنها على يد الإرهابيين، فقررت الثورة على قادتها بهدف الانتقام.

وتتميز صبرا بخفة حركتها وسرعتها، حيث إنها قادرة على الطيران بمساعدة الأساور المضادة للجاذبية، كَمْا أن لها أساور على يديها تطلق نبضات من الطاقة المدمرة.