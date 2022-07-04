أول تحرك من اتحاد الكرة بعد تأجيل أمم أفريقيا

تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاستعلام عن مصير تصفيات أمم إفريقيا، بعد صدور قرار كاف بتأجيل كأس إفريقيا للأمم حتى عام 2024.

واستفسر اتحاد الكرة عن مصير الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، في ظل إمكانية تأجيل مواعيد الجولات المتبقية.

وستلتقي مصر مع مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، حيث تقام المباراة الأولى يوم 19 سبتمبر، بينما تقام المباراة الثانية يوم 27 سبتمبر.

يختار أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم بين 3 مدربين، من أجل اختيار واحد منهم لتولي التوجيه الفني للمنتخب المصري، خلفا لإيهاب جلال، الذي غادر بعد 3 مباريات في اتجاه الفراعنة.

تصدر الإسباني روبرتو مورينو قائمة المرشحين لقيادة المنتخب المصري، مورينو يبلغ من العمر 44 عامًا وكان المدير الفني للمنتخب الإسباني عام 2022 وموناكو الفرنسي وغرناطة.

كما تم ترشيح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي قاد منتخب المكسيك في نهائيات كأس العالم الماضية.

وآخر مدرب هو الهولندي فان مارفيك الذي أدار منتخب الإمارات خلال الفترة الماضية.