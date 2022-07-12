أول تحرك من الأهلي بعد عقوبة كهربا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارا بوقف محمود عبد المنعم كهربا أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن تلقيه كتابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بوقف محمود عبد المنعم كهربا حتى يدفع اللاعب الغرامة الاقتصادية التي وقعها ناديه السابق الزمالك والمقدرة بنحو 2.8 مليون. . دولار

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي تواصل مع الكهرباء وأكد دعم الإدارة له.

وذكر أن سيد عبد الحفيظ وعد كهربا بترتيب لقاء معه خلال أيام مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لبحث مشكلته.

يواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره فريق المستقبل، ظهر اليوم الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.