أول تحرك من بيراميدز بعد مفاوضات الزمالك مع السعيد

كشف الصحفي محمد فاروق، عن إدارة نادي بيراميدز، بعد مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد، أول لاعب في فريق كرة القدم.

وينتهي عقد عبدالله السعيد مع نادي بيراميدز نهاية الموسم المقبل، فيما يحق له مغادرة الفريق السماوي بعد الإنهاء الرسمي لعقده.

أكدت تقارير إعلامية مختلفة أن نادي الزمالك يتفاوض مع عبدالله السعيد للانضمام لصفوفهم خلال الموسم المقبل.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية “مسؤولو نادي بيراميدز يدرسون تمديد عقد عبد الله السعيد لاعب الوسط المهاجم للفريق لموسم آخر”.

وأضاف “تألق عبدالله السعيد مع فريق بيراميدز خلال الفترة الماضية، مما يشير إلى رغبة الإدارة في تمديد عقده لموسم آخر حتى عام 2024.

الجدير بالذكر أن بيراميدز انتصر على الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة 25 من الدوري المصري الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي.