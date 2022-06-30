أول تصريحات للبرتغالي ريكاردو سواريش بعد توليه قيادة الأهلي

وتحدث ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد عن تفاصيل مفاوضات إدارة ريد كاسل معه وطموحاته مع الفريق.

وقال ريكاردو سواريس في تصريحات مصورة عبر حساب الأهلي على فيسبوك أشكركم جميعًا، أنا فخور لوجودي هنا وأشكر إدارة الأهلي على ثقتهم بي، وأعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي. أن تنجح مع الأهلي “.

وأضاف “وكيل أعمالي عرض عليّ إمكانية التحدث إلى إدارة الأهلي حول تدريب الفريق، وقد سررت بذلك لأنه من أكبر وأفضل الأندية في إفريقيا والعالم، وتحدثنا معه. الإدارة كثيرًا. وقد أحبوا أسلوبي التدريبي.

وتابع “جئت إلى مصر بسعادة غامرة لتمثيل أكبر نادٍ في إفريقيا، وكان عندي طلبات خاصة وقبل كل شيء هدفي ليس إحداث تغيير كبير في النادي، لكن هدفي هو إضافة والأهلي فوق الجميع “.

وتابع “الكل يعرف أهمية الجهاز الفني، والجميع يعرف حجم النادي الأهلي، وكان لا بد لنا من الحضور سريعًا لضيق الوقت، وتم إخطار الإدارة بذلك.

وأضاف “لم أكن لاعباً عظيماً في الدوري البرتغالي، ولم ألعب في الدوري الممتاز، لقد بدأت حياتي كمدرب وهدفي كان العمل في التدريب في سن مبكرة، لقد دربت عدة أندية. ” بدرجات مختلفة في البرتغال وحققت معهم العديد من النجاحات والإنجازات “.

وتابع “جئت إلى هنا لتقديم كرة قدم جيدة، فريق من مكانة الأهلي يجب ألا يفوز فقط بل يجب أن يفوز ويقدم كرة قدم جميلة في نفس الوقت. الأهلي له شخصية ولديه كل عوامل النجاح ولدينا”. الهدف هو تحقيق العديد من البطولات “.