أول تصريح رسمي حول تسمية محطات المونوريل والقطارات بأسماء رجال الأعمال فِيْ مصر

أصدرت وزارة النقل المصرية، اليوم السبت، بيانا بشأن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية تحت عَنّْوان “النقل يتعاون مع رجال الأعمال بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف البناء”.

وأوضح بيان الوزارة أنه فِيْ إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات السكة الأحادية وغيرها من وسائل النقل الجماعي الحديثة، يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات بأسماء تلك المحطات. كيانات أو مؤسسات وليس بأسماء رجال الأعمال الذين يمتلكون تلك الشركات أو المؤسسات.

ولفتت إلَّى أنه تمت تسمية عدد من المحطات على اسم عدد من الرموز الوطنية، مثل المشير طنطاوي أو المستشار هشام بركات، من أجل تخليد أسمائهم لأعمالهم الوطنية العظيمة فِيْ خدمة الشعب المصري.

كشف وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، الأسبوع الماضي، أن أصحاب الوحدة السكنية بالتجمع الخامس أو “الكَمْبوند” كَمْا يسميه المصريون، أعلنوا عَنّْ رغبتهم فِيْ دفع تكلفة محطة المونوريل. والتي تصل قيمتها إلَّى أكثر من 6 ملايين دولار، مقابل اسم “مركب”. عليها.

وأضاف وزير النقل أن “سكان الكَمْبوند دفعوا حتى الآن أكثر من مليون دولار” والباقي على أقساط، بحسب ما نقله موقع “كايرو 24” الإخباري المحلي، عَنّْ الوزير، الذي أكد كَمْا أعلن عدد من رجال الأعمال عَنّْ رغبتهم فِيْ وضع أسمائهم على إحدى المحطات، وفق استراتيجية لاستغلال تلك المحطات كاستثمار.

وحول ما أورده عدد من المواقع الإلكترونية حول “إحالة 11 قياديًا فِيْ السكك الحديدية إلَّى النيابة العسكرية”، أوضحت الوزارة أنهم أحيلوا إلَّى النيابة العسكرية لأنهم خارجون عَنّْ القانون بسبب سرقتهم لصناديق الإشارة ومهمات السكك الحديدية.