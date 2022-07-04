أول تعليق رسمي من الأهلي بعد الحجز على أرصدة عبدالله السعيد

علق محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، على الحكم الصادر من مركز التوفيق والتحكيم بحق قائد فريق بيراميدز عبدالله السعيد، والذي يقضي بتجميد أرصدته البنكية.

وأكد عثمان في تصريحات لوسائل الإعلام “حصلنا على حكم من مركز التوفيق والتحكيم بتغريم عبد الله السعيد مليوني دولار لخرقه العقد الذي تمت الموافقة بموجبه على انتقاله للنادي الأهلي”.

وأوضح “قمنا بإجراءات طويلة ومعقدة للغاية لتنفيذ الصيغة التنفيذية للحكم بما يتوافق مع تحصيل الغرامة وتنفيذ الحكم”.

وتابع “انتهت الإجراءات برد مختلف الجهات، بمصادرة أرصدة عبدالله السعيد لصالح الأهلي، وحظر التصرف بها إلا بعد دفع مليوني دولار للنادي”.

وخلصت إلى أن “الإجراءات جارية للاستيلاء على ما تبقى من أملاك عبدالله السعيد، والأهلي متمسك بحقه في الحصول على مبلغ 2 مليون دولار بموجب حكم القانون”.