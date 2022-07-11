أول تعليق رسمي من مرتضى منصور على إيقاف كهربا

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف محمود كهربا لمدة 6 أشهر.

وأكد منصور في تصريحات صحفية أن قرار اللجنة التأديبية بوقف نشاط محمود كهربا اليوم لمدة 6 أشهر يعد انتصارًا لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وأوضح “الحكم أكبر رد لمن يشكك في صحة عقد الكهرباء والموقف الصحيح لنادي الزمالك”.

وأكد “سنواصل موقفنا ولن نتنازل عن حق نادي الزمالك في حالة الكهرباء حتى نحصل على جميع حقوقنا”.

وختم “اتحاد الكرة يجب أن ينفذ القرار، وسيتم رفع شكوى جديدة في حال عدم دفع اللاعب الغرامة المفروضة عليه”.

أعلن نادي الزمالك، تفاصيل قرار الفيفا، إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكما نهائيا بتغريم محمود عبد المنعم بتهمة كهربة مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

هذا بالإضافة إلى 5٪ فائدة على المبلغ من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل للغرامة.

وقال أمير مرتضى للموقع الرسمي “لجنة الانضباط بالفيفا أصدرت قرارا بوقف عمل محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر”.

وأشار إلى أن التعليق سيكون لحين سداد الغرامة المفروضة على الكهرباء لصالح نادي الزمالك والبالغة مليوني دولار و 400 ألف دولار.