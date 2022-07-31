تفاعل الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي مع عودة الشابة وسام السويلمي إلَّى المملكة بعد سنوات من هروبها إلَّى ألمانيا بسبب أزمة عائلية.

وكتب المالكي له فِيْ تغريدة عبر تويتر “الحمد الله على السلامة والقرار الناجح والنتائج الناجحة إن شاء الله، لأنك عدت إلَّى وطنك الوطن العظيم والنبيل للمملكة العربية السعودية تحت حكَمْ … خادم البيتين وولي عهده الأمين “.

فِيْ 29 يونيو الماضي، تم الإشادة بفايز المالكي بعد إقناع الشابة وسام السويلمي العَنّْزي بالعودة من ألمانيا حيث عاشت حوالي 3 سنوات كلاجئة، وتعهد بتأمين ذلك لها من خلال سفارة المملكة العربية السعودية فِيْ برلين.

حرصت الفنانة السعودية المعتزلة على طمأنتها بأنها ستحصل على الدعم والأمان فِيْ المملكة، بعد أن كشفت عَنّْ رغبتها فِيْ العودة والعيش فِيْ السعودية، خاصة عَنّْدما كشفت عَنّْ تعرضها للتحرش فِيْ ألمانيا لكونها سعودية.

قال لها مثل ما يخافه على ابنتي أنا خائف عليك، والدك سيعود بشرف إلَّى بلدك، وبما أنني لا أملك ابنة أخاف عليها، والله لا يوجد الله.” لكن الذي فِيْ مكان ابنتي بعيدًا عَنّْ كل ما حدث فلا بأس إن شاء الله ستعودون وتكونون بصحة جيدة.

لكن وسام السويلمي تراجع عَنّْ القرار بعد تلقيه تهديدًا بالقتل على غرار طالبة جامعة المنصورة المصرية نيرة أشرف عَنّْد عودتها إلَّى المملكة.

وقتها نشر السويلمي رسالة على تويتر قال فِيْها أرسل لي صورة مشرقة، وقال إنك ستكون هكذا، أخشى أن أموت خيانة. عائلتي، الله لن يغفر لك ولا يغفر لك، وسيجعلك تشعر بنفس الشدة وأكثر، ولن تكون آمنًا بعد الخراب الذي سيدفعك إلَّى الهاوية، والله إن كانت خطيتي بينك وبينك. الجنة، لن أغفر “.

بعد أسابيع قليلة، قررت الشابة السعودية العودة إلَّى المملكة، موثقة مقطع فِيْديو عبر تطبيق تيك توك، قالت فِيْه أود أن أعلن أنني بخير ووصلت، وأخيراً ميدالية فِيْ الرياض. “، بينما ضحكت.

وأضاف “بفضل قيادتنا وحكومتنا التي وفرت لي كل هذه الحماية من سيارات الشرطة والمباحثين. أتمنى لو كان لدي حلم لأستيقظ”.

وفور وصولها نشرت صوراً لنفسها من داخل أحد فنادق المملكة، وعلقت قائلة “اللهم زد وطني وقادتي، إكراماً وعلو، وزد كل من يعارضهم الذل والإذلال”.

وكان وسام قد أعلن عَنّْ صدور قرار من الديوان الملكي بتأمين رحلة عودته إلَّى السعودية وحياته هناك.

وكانت وسام قد كشفت فِيْ وقت سابق أن والدها ضربها ضربًا مبرحًا حتى الموت، مما دفعها إلَّى اتخاذ قرار الهرب، مشيرة إلَّى أنه “لم يكن مهمًا إلَّى أين ستذهب، وكل ما تهتم به هُو البقاء بمفردها”. بنفسها.”

وأوضحت، فِيْ حديثها عَنّْ قِصَّة حياتها، أن “والدتها تخلت عَنّْها عَنّْدما كانت صغيرة، فعاشت مع جدتها التي أساءت إليها، قبل أن يأخذها والدها بعيدًا، ويتحرش بها ويتحرش بها”، على حد قولها. .