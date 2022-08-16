أول تعليق لـ محمد فؤاد بعد تغريمه من نقابة المهن الموسيقية

فرضت نقابة المهن الموسيقية المصرية غرامة على الفنان محمد فؤاد 20 ألف جنيه (1044 دولار)، بعد أن أحيا حفلًا على الساحل الشمالي قبل نحو أسبوعين وغنى على شكل “مسرحية”، وعدم امتثاله لقرار النقابة. منع الغناء مع “الفلاشة” الذي بث العام الماضي.

أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل باتحاد الموسيقيين فِيْ تصريحات صحفِيْة أن مجلس نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا واتخذ قرارا بفرض غرامة مالية على كل من يخالف قرارات الاتحاد ممثلا فِيْ – التوافق مع الفرق الموسيقية وتشغيل “الفلاش باك” (التشغيل) بدون مساعدة الموسيقيين.

وأوضح هندي أن الفنان محمد فؤاد خالف قرارات النقابة فِيْ حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي، وغنى مع فلاش دون مساعدة أي فرقة موسيقية، حيث اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتغريمه 20 ألفًا. جنيه مصري (1044 دولارًا).

وفِيْ أول تعليق له على قرار الغرامة، أعرب محمد فؤاد عَنّْ احترامه لقرارات النقابة وثمن جهُودهم فِيْ دعم الموسيقيين.

يشار إلَّى أن استخدام الأغاني المسجلة فِيْ “فلاش” منتشر بين عدد كبير من الفنانين الذين يلجأون إلَّى تشغيل أغانيهم عبر الميكروفون وتحريك شفاههم بدلاً من الغناء المباشر.

الجدير بالذكر أن محمد فؤاد أقام حفلاً فِيْ منطقة الساحل الشمالي فِيْ مصر، فِيْ بداية شهر أغسطس الجاري، وبمجرد أن اعتلى الفنان المصري المسرح تفاجأ بدعوة أحد المعجبين له للاحتفال بعيد ميلاده. . على خشبة المسرح محمد فؤاد لطلبه.

وشهد الحفل الذي أسفر عَنّْ غرامة على محمد فؤاد، ظهُور الفنان المصري عمر كَمْال على خشبة المسرح معبراً عَنّْ حبه له قائلاً “هذه اللحظة هِيْ أسعد لحظة فِيْ حياتي، وأنا من عشاقه”، أردت حقًا أداء الأغنية الشهِيْرة “الحب الحقيقي” لمحمد فؤاد.

على الصعيد الفني، انتهى الفنان محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة بعَنّْوان “زمان” من كلمات محمد بنداري، ألحان محمد شحاتة وتوزيع محمد عمار. كَمْا اختار أغنية أخرى من كلمات محمد بنداري، ولحن مشترك بين محمد شحاتة وعلي الخواجة، لكن الاسم الرسمي للأغنية لم يتحدد بعد.