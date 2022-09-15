أول تعليق لـ محمود المهدي طليق منة عرفة بعد الحكَمْ بحبسه سنة

تجاهل محمود المهدي، المطلقة المصرية منة عرفة، عقوبة السجن لمدة عام، واتهمها بإهانة الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا.

ولم يعلق المهدي على الحكَمْ، بل ظهر فِيْ مقطع فِيْديو نشره على حسابه الشخصي على “إنستجرام”، ناقش فِيْه مشاريعه الفنية الجديدة، قائلاً “إنه يستعد لإطلاق أغنية جديدة. وفِيْلم بعَنّْوان “الفرصة”.

وأضافت فريد منة عرفة، فِيْ الفِيْديو، أن فِيْلمها الجديد لا يحتوي على قبلات ولا مشاهد ساخنة، وعلقت “الفِيْلم ليس له رئيس ولا مشاهد بذيئة، وهذا ما كنت تقاتل من أجله”.

كَمْا تجاهلت منة عرفة قرار حبس زوجها السابق محمود المهدي، بينما كانت توثق مقاطع فِيْديو لها عبر قصتها على إنستغرام، وهِيْ تقوم بعمل لمسات تجميلية على وجهها.

كَمْا ظهرت منة عرفة فِيْ فِيْديو آخر، تهنئ صديقتها “مي” وتقف بجانبها، بافتتاح مطعمها، وتحرص على الترويج له.

سجن محمود المهدي لمدة عام مع الشغل

وكانت محكَمْة جنح الدقي قد حكَمْت على محمود المهدي بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه وكفالة 5000 جنيه إسترليني لوقف تنفِيْذ الحكَمْ بانتظار استئناف الحكَمْ. ووجهت إليه تهمة إهانة وقذف الكابتن بالوكالة أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا.

وقال المحامي شعبان سعيد فِيْ دعواه إن محمود مهدي أهان الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا من خلال إحدى الصحف فِيْ جنحة الدقي رقم 10091 لسنة 2022 م.

وأضاف أن المتهمين اتهموا بالسب والقذف، إذ اعتاد الظهُور فِيْ وسائل الإعلام المختلفة لإهانة أشرف زكي، وزوجته، وشتى الفنانين، والتشهِيْر بهم. الأمر الذي دفع أشرف زكي لمقاضاته بتهمة الإساءة إليه وعائلته ومختلف الفنانين.

وبعث سعيد بخطاب شكر للعدالة المصرية “إن شاء الله هذا الحكَمْ نهائي قريبًا وسيكون وراء القضبان حتى يدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها بحق موكلي وعائلته والعديد من الفنانين، والقانون هُو من يعلم الناس الردع وبفضل القضاء المصري “.

وسبق أن أغلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فِيْ مصر، حسابات محمود المهدي، على فِيْسبوك وإنستجرام، فِيْ مايو الماضي، بعد أن نشر سلسلة من المشاركات التي تضمنت “تشويه سمعة وتشهِيْر بأعراض مختلف الفنانين المصريين”، بحسب لقرار المجلس.