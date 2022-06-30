أول تعليق لـ مروان حمدي على هدفيه في الأهلي وموقفه من العودة للزمالك

علق مروان حمدي، مهاجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم، المعار إلى سموحة، على الهدفين اللذين سجلهما في مرمى الأهلي.

وقال مروان حمدي في تصريحات متلفزة “الحمد لله على النتيجة، وأنا أعلم قدراتي جيدًا.

وتابع “لم تسنح لي الفرصة في الزمالك كما فعلت في سموحة، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري العودة إلى الزمالك للتألق”.

وختم “حتى الآن لم يتصل بي أحد داخل نادي الزمالك للعودة من الإعارة، لكن تركيزي الآن على سموحة فقط لتحقيق المركز الرابع في الدوري”.

وخسر الأهلي أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأربعاء، في اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، فيما سجل مروان حمدي هدفين للاسكندري. . معدات.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، يوم 5 يوليو، على ملعب السلام وي، الساعة التاسعة، في الدوري المصري الممتاز.

توقف رصيد النادي الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس.