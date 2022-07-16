أول تعليق لـ والدة حلا الترك بعد حصولها على عفو من ملك البحرين

أعربت منى الصابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، عَنّْ سعادتها بعد إدراجها فِيْ عفو صادر عَنّْ ملك البحرين حمد بن عيسى بمناسبة عيد الأضحى على النزلاء المحكوم عليهم فِيْ قضايا مختلفة. .

ووثق الصابر مقطع فِيْديو قال فِيْه ما أريد أن أقوله لك، هل تعلم أنك مع كل موسم أعياد جلالة الملك يحب أن يفرح المواطنون والأبناء، بارك الله فِيْنا جلالة الملك يعَنّْي، قديش يشعر وكأنه أولاده وأبناء وطنه، قاديش كريم، قاديش يحب الدخول فرحة الناس من حوله، وخاصة أطفال بالدو، أشكر جلالة الملك وجميع الرموز، قد الله يرزقنا معه ويطيل عمره ».

وأضاف “طبعا أصدرت مرسوما ملكيا بإعفاء الفترة التي عملت فِيْها (أعمل مجانا) وشعرت فعلا بشعور غير طبيعي”.

فِيْ مارس 2022، قضت محكَمْة بحرينية بسجن والدة الفنانة حلا الترك لمدة عام فِيْ القضية التي رفعتها عليها ابنتها.

وقالت منى الزوجة السابقة للمنتج البحريني محمد الترك وقتها وهِيْ تبكي أتمنى أن تتوقف ابنتي لتطلب العدالة وتقول شكرا هلا على الهدية التي قدمتها لي فِيْ عيد الأم. “غدا ستتزوجين وتنجبين. أنت تعرفِيْن قيمة الأم. أقول لك يا هلا شكرا جزيلا”.

بعد عدة أشهر؛ أعلنت المستشارة القانونية ربا الخالد، إلغاء عقوبة الحبس لمدة عام على منى الصابر، وقالت إن القضاء البحريني أصدر حكَمْاً بديلاً عَنّْ الحبس، مع مراعاة ظروف منى العال. – تعرف بأنها أم بالتبني.

وأوضحت ربا الخالد أن الحكَمْ البديل الصادر بحق منى الصابر عمل يدوي، وهنأت منى الصابر على صدور هذا الحكَمْ، وتمنى لها التوفِيْق فِيْ خطواتها المقبلة.

وكانت المحكَمْة قد طلبت من منى الصابر دفع المبلغ المستحق لابنتها أو حبسها لمدة عام، وحُكَمْ على الأخيرة بأكثر من عقوبة، لكنها لم تدفع المبلغ حتى صدور حكَمْ بإلغاء حبسها. وإصدار حكَمْ بديل للعمل فِيْ ذلك الوقت.

وبدأت القضية بعد أن اتهمت حلا والدتها بسرقة مبلغ 200 ألف ريال، أي ما يعادل 53 ألف دولار، أثناء إقامتها معها، قبل الانتقال للعيش مع جدتها لأبيها.