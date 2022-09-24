أول تعليق للإعلامية أسما إبراهِيْم وعريسها الفنان موسى بعد خطوبتهما

احتفلت الإعلامية المصرية، أسماء إبراهِيْم، بخطوبتها على الفنانة الشابة موسى، فِيْ حفل اقتصر على الأسرة وبعض الأصدقاء المقربين، تزامنًا مع عرض الحلقات الأولى من الموسم الجديد من برنامجها “سر الحبر”.

وعبر صديقها موسى عَنّْ حبه ودعمه لأسماء عبر صفحته الرسمية على فِيْسبوك قائلاً “أخيرًا أكَمْلت نصًا دينيًا”. أجابت أسماء أحبك.

كَمْا عبرت وسائل الإعلام المصرية عَنّْ سعادتها بالتهاني والتبريكات التي تلقوها من الحضور، بهذه المناسبة، وعلقت فِيْ تصريحات صحفِيْة قائلة “رغم أنها حياتي الشخصية، وأنا بالطبع أشكركَمْ على فصل حياتي الشخصية عَنّْ معالجة. ولكني سعيد بحب الناس لتهنئتي وموسى على الخطوبة “.

وأشارت إلَّى أنها لم تحدد مَوعِد زواجها بعد، حيث إنها مشغولة بتصوير الموسم الثالث من برنامج “Secret Ink”، وأن صديقها موسى لديه وظائف وحفلات فِيْ مصر ودول مختلفة، وبعد ذلك سيقررون. . التاريخ، قائلا “فِيْ المستقبل القريب، لا شك”.

فِيْما هنأت قناة “القاهرة والناس” الإعلامية أسماء إبراهِيْم على فِيْسبوك قائلة “من بين الأخبار الجميلة احتفال الإعلامية أسماء إبراهِيْم مقدمة برنامج” سر الحبر “على شاشة قناة القاهرة والناس.، بخطوبته على الفنان الشاب موسى، وتهنئ قناة القاهرة والناس أسماء وتتمنى لها خطوبة سعيدة “.

من هُو الفنان الشاب موسى

موسى فنان شاب بدأ مسيرته الفنية منذ 3 سنوات، وحققت أغانيه الأولى بعَنّْوان “وضع تاني” نجاحًا كبيرًا، والتي قدمها على قناته الرسمية على اليوتيوب، والسينارة “، وآخر أعماله الفنية هُو بعَنّْوان “الساحل المتعان”.

واعتبرت أسماء أن الموسم الجديد من برنامجها “أتمنى الخير” عليها، وقالت “الحمد لله، نجاح الموسمين السابقين أسعدني بالموسم الجديد الذي بدأ أصداءه بعد تقديم الأول. . الحلقة، وهناك العديد من المفاجآت فِيْ الحلقات القادمة. انتظرها”.

برنامج الحبر السري

وانطلق الموسم الثالث من العرض، وتم تقديم الجزء الأول للفنان مصطفى كامل، حيث تحدث الأخير عَنّْ أزمة اتحاد المهن الموسيقية، وكشف العديد من الأسرار المتعلقة بالاتحاد، وكذلك الحديث عَنّْ الأزمة. مطربي المهرجانات ومسيرتهم الفنية.

تم ترشيح الفنان مصطفى كامل رسميًا لمنصب نقيب المهن الموسيقية، ومن المقرر أن يُسدل الستار على قائمة المرشحين الكاملة لمنصب النقيب يوم الأربعاء 28 سبتمبر.