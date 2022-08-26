أول تعليق.. ماذا قال سانتو عَنّْ “طرد” زياد الصحفِيْ من الاتحاد

أصدر المدرب البرتغالي نونو سانتو أول تعليق رسمي، مساء الجمعة، بشأن طلب التخلص من خدمات النجم زياد الصحافِيْ، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، صيف 2022.

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فاز الاتحاد بأول مباراة له فِيْ دوري “روشن” السعودي، الموسم 2023، على نادي العدالة، الذي صعد مؤخراً من الدرجة الأولى، (3-0)، حيث التقى الفريقان على أرض مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية. فِيْ الأحساء.

التعليق الأول .. ماذا قال سانتو عَنّْ “طرد” الصحفِيْ زياد من النقابة

أعرب المدرب البرتغالي نونو سانتو عَنّْ اعتراضه على تسجيل اسم النجم زياد الصحافِيْ فِيْ قائمة أول فريق كرة قدم فِيْ الاتحاد، حيث استبعد المدرب البالغ من العمر 27 عامًا إلَّى جانب 8 لاعبين آخرين. من موسم 2023 .. (انظر التفاصيل من خلال الموقع الرسمي).

وبالفعل، استُبعد المدرب البرتغالي نونو سانتو زياد الصحافِيْ من مباراة الاتحاد التي تفوق فِيْها الضيوف (3-0) على حساب العدالة صاحب الأرض، فِيْ مباراة جلبت. معا، فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

وعلق المدرب البرتغالي، نونو سانتو، مدرب الاتحاد، فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد بعد لقاء العدالة، على موقفه من زياد الصحافِيْ صيف 2022.

وأكد سانتو أنه اتخذ قرار استبعاد زياد الصحافِيْ مع لاعبين آخرين من منصب مدرب له حق اتخاذ القرار، موضحا أن هذا القرار له أكثر من سبب، رافضا الكشف عَنّْ مزيد من التفاصيل حوله. .

وأضاف “تركيزي الآن هُو على اللاعبين الحاليين الذين كانوا حاضرين فِيْ الملعب اليوم … وهم الذين يتدربون معي فِيْ التدريبات الجماعية”.

وشدد على أن مواجهة العدالة كانت صعبة، لكن الاتحاد كان “منظمًا”، وهُو ما أنقذ الحارس البرازيلي مارسيلو جروهِيْ، وتابع “سنعمل جاهدين على التحسن من مباراة إلَّى أخرى”.