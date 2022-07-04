أول تعليق من أبو جبل بعد إعلان رحيله عن الزمالك..شاهد

علق الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، على إعلان خروجه من صفوف القلعة البيضاء خلال التعاقدات الصيفية المقبلة، من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس عملاق القاهرة.

ونشر أبو جبل صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لموقع التدوين المصغر “تويتر” بآية قرآنية نصها “فدعوت رابعة هُزمت وربحت”.

وكان المنفذ، محمد شبانة، أكد في وقت سابق أن أبو جبل عُرض على العديد من الأندية السعودية في الفترة الأخيرة، لكن الملف رُفض من قبلهم وعلى رأسهم ناديي الوحدة والطائي.

وأكد شبانة في تصريحاته أن التعويض الاقتصادي المقدم لحارس الزمالك ضعيف وهو الحد الأدنى الذي كان سيحصل عليه مع النصر السعودي، بعد الاتفاق مع الأخير على أنه سيحصل على راتب سنوي يصل إلى مليوني دولار. . حسب الموسم

وأوضح أن أبو جبل حاول خلال الساعات الماضية الاتصال بمسؤولي الزمالك لتأكيد رغبته في التجديد والتوقيع، لكن إدارة النادي الأبيض رفضت بشكل كامل طلب اللاعب، خاصة بعد أن علمت أن النصر لن يلتزم بالعقد. . وقعت بينهما.