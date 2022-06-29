أول تعليق من أشرف بن شرقي على رحيله عن الزمالك

كشف النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، أنه سيغادر الزمالك نهاية يونيو الجاري، بسبب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح بن شرقي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة الخزف “كنت مع الزمالك منذ فترة، ومباراة كليوباترا للسيراميك ليست الأخيرة بالنسبة لي مع الفريق”.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك انتصارا ثمينا على حساب نظيرته سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي واجهتهم مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في إطار الأسبوع الثالث والعشرين. من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث حقق 16 مباراة وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمدت ميزانية سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.