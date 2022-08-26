أول تعليق من أنمار الحائلي بعد فوز الاتحاد أمام العدالة

علق أنمار الهِيْلي، رئيس نادي الاتحاد، على فوز فريقه على مضيفه العدالة، فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وتغلب الاتحاد على نظيره العدالة بثلاثة أهداف نظيفة فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

وسجل أهداف الاتحاد فِيْ المباراة “أحمد شراحيلي، هارون كَمْارا، حمدان الشمراني”.

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ونشر الهِيْلي صورة لفريق الاتحاد من المباراة، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، حيث علق وكتب “اللهم اعلمكَمْ بداية موفقة، شكرا لكَمْ أيها الأبطال”.

وأضاف الاتحاد أول 3 نقاط له فِيْ موسم 2023، ليتعادل مع الهلال وضمق والطي على صدارة جدول دوري روشان السعودي.

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