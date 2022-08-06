أول تعليق من إمام عاشور بعد عقوبة الزمالك

علق إمام عاشور لاعب وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم، على الإيقاف الذي فرضه عليه الأبيض، بعد طرده في مباراة الجونة.

وطرد الإمام عاشور بعد حصوله على البطاقة الثانية في الدقيقة 82، بعد أن سجل الهدف الرابع للزمالك في المباراة، لاحتفاله المتهور بالجماهير.

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، معاقبة الإمام عاشور لاعب فريق كرة القدم الأول، بعد طرده في مباراة الجونة.

الزمالك فرض غرامة مالية على الإمام عاشور تصل إلى 50 ألف جنيه، مع حرمانه من أجر انتصاره على الجونة.

ونشر الإمام عاشور صورة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أثناء احتفاله بالهدف في نافذة الجونة، مع جماهير الزمالك، وعلق عليها “سلامتك أهم”.

وتغلب الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري التي جمعت الفريقين الليلة، على ملعب خالد بشارة.

ويلتقي الزمالك مع الفريق المصري الثلاثاء المقبل، في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.