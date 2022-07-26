أول تعليق من اتحاد الكرة بخصوص التسريب الصوتي لحكم مباراة الأهلي والجونة

علق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم على التسريب الصوتي المتداول لإبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والجونة ومحادثته مع الحكم وائل فرحان من الفيديو. غرفة المباراة.

أول تعليق لاتحاد الكرة على تسريب “نور الدين”

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، إن التحكيم يتم بطريقة منهجية وغير معتادة، وإذا استمر الوضع على هذا النحو فلن يتطور التحكيم، وكذلك الكرة المصرية.

وأضاف “إذا ظهر أي فيديو لخطاب الحكام، فلدينا تسجيلات من غرفة الفيديو، وإذا حدث شيء خارج النطاق فسنعرف عنه، وسيحاسب الحكام ويوقفون إلى الأبد”.

وتابع “الفيديو انتشر على نطاق واسع ولم أشاهده ومن المستحيل أن تتم هذه المحادثة”.

وأكد عصام عبد الفتاح أن التحكيم المصري يتعرض لمؤامرات غير عادية ويتم محاربته بكل الوسائل.

نتيجة مباراة الاهلي والجونة

وتغلب الأهلي على الجونة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، في اليوم السادس والعشرين من الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 51 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الترتيب برصيد 60 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.