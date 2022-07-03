أول تعليق من الأهلي بعد عودة نظام الذهاب والإياب في نهائي أفريقيا

علق عمرو شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، على قرار CAF إعادة نظام المباراتين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عددًا من القرارات المهمة، بما في ذلك عودة نظام المباراتين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأكد “شاهين” في تصريحات صحفية، الأحد، أن العودة للعب بنظام الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا يؤكد تصحيح موقف الأهلي عندما عارض إقامة نهائي النسخة الأخيرة أمام الوداد بالمغرب.

وأضاف “إقامة نهائي دوري الأبطال بنظام مباراتين يضمن تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في البطولة الإفريقية”.

وتابع تصريحاته “في الأهلي نحن راضون عن هذا القرار، بعد تجربة لعب النهائي في مباراة واحدة كان فشله الكبير”.

وختم “قرار إقامة المباراة النهائية كان قرارًا عاطفيًا من الكاف بسبب ما حدث في نهائي 2022 بين الترجي والوداد، واتخذ الكاف مجددًا القرار الصحيح”.