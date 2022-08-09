أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال إفريقيا

الاهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، عن خروج الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، في طريقه للفوز بالمباراة. بين الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي في دور الـ 32.

مباراة النادي الأهلي ضد الفائز بالجيش الرواندي والاتحاد التونسي المنستير، في مباراة الذهاب، مقررة يومي 7 و 8 و 9 أكتوبر، فيما تقام مباراة الإياب يومي 14 و 15 أكتوبر. -16 من نفس الشهر.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقا على القرعة “بداية رحلة استعادة لقب البطولة المفضلة لدينا” دوري الأبطال “بمواجهة الفائز بالجيش الرواندي والاتحاد التونسي للبطولة. المنستير أكتوبر المقبل.

🚨🚨 | بداية رحلة استعادة لقب بطولتنا المفضلة “دوري الأبطال” بمواجهة الفائز بالجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي أكتوبر المقبل 🦅# افريقيا_يا_اهلي # يلا_اهلي pic.twitter.com/y4y5f52Fky

– نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 9 أغسطس 2022