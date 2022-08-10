أول تعليق من الاتحاد المنستيري على مواجهة الأهلي المحتملة في دوري أبطال أفريقيا

الاهلي

علق طارق الصيادي، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد التونسي، على إمكانية المواجهة مع النادي الأهلي في الجولة 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجرت، ظهر أمس، قرعة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، لتحديد مباريات الدور التمهيدي واليوم 32 من البطولة الإفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفائز APR من رواندا أمام المنستير التونسي في الجولة 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الصيادي في تصريحاته التلفزيونية “كل مباراة في دوري أبطال إفريقيا صعبة وإن شاء الله نكون مستعدين لمواجهة الجيش الرواندي”.

وتابع “نحن في فترة توقف في الدوري التونسي، لدينا طاقم تدريب جديد وتكليفات جديدة، ونحن حاليا في فترة الاستعداد”.

وتابع “كنا نفضل لو واجهنا في القرعة فريقًا مختلفًا عن الأهلي، لكن هذه أحكام اليانصيب”.

وأضاف “سنواجه الأهلي إذا تأهلنا بثقة وإن شاء الله سنحقق مفاجأة في ظهورنا الثاني في دوري أبطال إفريقيا”.

وختم “الأهلي ليس في أفضل حالاته، وهو فريق مفتوح لنا، والجميع يعرفه، وإن شاء الله سيكون مستوانا قريبًا من الفرق التي تلعب على الألقاب”.