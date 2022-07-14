أول تعليق من البدري على قيادة وفاق سطيف الجزائري

علق حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب المصري، على قيادة الفريق الكروي الأول لنادي وفاق سطيف الجزائري.

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، ظهر اليوم، عن وصول البدري، تمهيدا لتوقيع عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم، ابتداء من الموسم المقبل.

وقال البدري في حديث لقناة “Directory Tube” “أنا سعيد لوجودي في الجزائر، وآمل أن أكون جزءًا من نظام كرة القدم هنا”.

وأضاف “اتفقت مع عبد الحكيم سار رئيس وفاق سطيف على كل التفاصيل لكن العقود لم توقع بعد”.

وتابع “أتمنى أن أكون إضافة إلى وفاق سطيف، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت قبل أسبوعين ثم انهارت قليلا.

وختم “اتفقت مع رئيس وفاق سطيف على أن الفريق سيحظى بدعم اللاعبين المتميزين خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن سبب اتفاقهم هو وجود الفريق في البطولة الأفريقية السابقة”.