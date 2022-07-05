أول تعليق من الغندور بعد تعادل الأهلي مع الجونة

علق الصحفي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، على قرعة فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع نظيره الجونة، في منافسات بطولة الدوري.

وقال خالد الغندور “تعثر الخصم يساعد الزمالك على الاحتفاظ بلقب الدوري، ولم تحسم المنافسة لهذه الأسباب”.

التقى الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، اليوم الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نزيف النقاط بعد تعادله بدون أهداف مع الجونة، ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة ويبقى في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

يشار إلى أن فريق الزمالك الأول لكرة القدم يتصدر جدول الدوري برصيد 51 نقطة، لكن لديه مباراتين أكثر من الأهلي.