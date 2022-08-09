أول تعليق من بن شرقي بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي

علق اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك السابق، على انتقاله الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك “اليوم يمثل بداية فصل جديد في حياتي، وأنا فخور جدًا بالانضمام إلى قناة الجزيرة الإماراتية”.

وأضاف “شكراً لمديري نادي الجزيري على الثقة التي أولوها لي، وكذلك لعملائي الذين جعلوا هذه المغامرة ممكنة”.

وتابع “كما أشكر عائلتي على دعمهم. بحماس وتحفيز كبيرين، سنعمل معًا لتحقيق أهدافنا! “

وغادر بن شرقي صفوف الزمالك بعد انتهاء عقده وبعد تتويجه بكأس مصر مع الفريق الأبيض على حساب فريق الأهلي.

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عقده الرسمي مع أشرف بن شرقي في صفقة انتقال مجانية.

وشارك بن شرقي مع الزمالك في 110 مباريات سجل خلالها 43 هدفا في جميع المسابقات وتمكن من تسجيل 28 هدفا أخرى.

مع الزمالك استطاع الفوز بالدوري المصري وكأس مصر مرتين بالإضافة إلى ألقاب السوبر المصري والأفريقي.