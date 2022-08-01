أول تعليق من بيراميدز بعد الهزيمة أمام الزمالك

علق المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، على خسارة فريقه اليوم أمام الزمالك في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، برصيد ثلاثة أهداف دون رد.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة انتهت بضربة جزاء في الشوط الأول من الثواني الأولى للخصم، مشيرًا إلى أن بيراميدز نجح في خلق العديد من الفرص في هذا الوقت، لكن اللاعبين فشلوا في التسجيل والاهتزاز. شبكة الخصم.

وأضاف في حديثه “في النهاية فاز الزمالك، واستحقه أيضًا، وأخذ جميع النقاط الثلاث”، وأوضح أن “اللاعبين لم يعرفوا كيف يستغلون الفرص العديدة التي أتيحت لهم، خاصة. في النصف الأول.”

وتابع “في كثير من الحالات، كرة القدم غير عادلة لأن الفريق لا يستحق أن يخسر بعد شوطه الأول الرائع، لكن الخسارة ليست نهاية المطاف في النهاية”.

وأكد “الدوري لا يزال داخل المستطيل الأخضر، وهناك العديد من المباريات المقبلة متاحة لكل فريق، والنتائج كلها مفتوحة، وأي شيء يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة”.

وتابع “لا أدرب لاعبي بيراميدز على إضاعة الوقت كما يحدث لجميع الأندية، وهذه الظاهرة يجب أن تنتهي بأي شكل من الأشكال لأنها تجعل الكرة التي يتم تقديمها في المباريات سيئة”.

وأشار إلى أنه ليس من المعقول أن يضيع الفائز أو من يرى مركزًا أفضل في المباراة إضاعة الوقت مع الخصم.

وتابع “التسديد بالأهداف لا يعني أنها أخطاء دفاعية، لكننا جميعًا نواجهها، من المدرب إلى آخر لاعب”.